سعر BlackDuckrwa (BD/SOL)
سعر BlackDuckrwa (BD/SOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 420.50K. يتم تحديث سعر BD/SOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlackDuckrwa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.85K
- تغيير سعر BlackDuckrwa خلال اليوم هو -12.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.54M
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خلال اليوم، كان سعر BlackDuckrwa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackDuckrwa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackDuckrwa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackDuckrwa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackDuckrwa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.54%
-12.52%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies.
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