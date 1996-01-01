تتبع هذه الفئة العملات المشفرة التي زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها أوراق مالية غير مسجلة في دعاوى قضائية رسمية. تخضع هذه التوكنات لتدقيق تنظيمي مكثف، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بوضعها القانوني وسيولة السوق. يساعد تتبع هذا القطاع المستثمرين على مراقبة المخاطر التنظيمية والمشهد القانوني المتطور للأصول الرقمية.

إذا قامت محكمة فيدرالية بتصنيف هذه التوكنات رسمياً على أنها أوراق مالية، فستواجه الفرق المؤسسة عقوبات مالية هائلة، وستتعرض شبكات تداول التوكنات في المستقبل لقيود شديدة بموجب قوانين الامتثال المالي التقليدية.

نعم. على الرغم من التقييد الشديد داخل الولايات المتحدة، إلا أن الأصول الرقمية في فئة الأوراق المالية المزعومة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لا يزال الوصول إليها متاحًا على نطاق واسع ويتم تداولها بنشاط في البورصات الدولية للعملات الرقمية والمنصات اللامركزية العالمية.

هل لا يزال من الممكن تداول الأصول الرقمية في فئة الأوراق المالية المزعومة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات على مستوى العالم؟

تؤدي الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى حالة من عدم اليقين التنظيمي الهائل، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى قيام منصات التداول الرئيسية في الولايات المتحدة بشطب التوكن المستهدف، مما يؤدي حتمًا إلى انهيار حاد في الأسعار على المدى القصير.

تتعقب فئة "الأوراق المالية المزعومة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)" عملات رقمية معينة صنفتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) صراحةً على أنها عقود استثمار غير مسجلة في دعاوى قضائية رسمية.

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