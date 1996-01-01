تتبع هذه الفئة العملات المشفرة التي زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها أوراق مالية غير مسجلة في دعاوى قضائية رسمية. تخضع هذه التوكنات لتدقيق تنظيمي مكثف، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بوضعها القانوني وسيولة السوق. يساعد تتبع هذا القطاع المستثمرين على مراقبة المخاطر التنظيمية والمشهد القانوني المتطور للأصول الرقمية.
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