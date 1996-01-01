شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى التوكنات المزعومة للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية

تتبع هذه الفئة العملات المشفرة التي زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها أوراق مالية غير مسجلة في دعاوى قضائية رسمية. تخضع هذه التوكنات لتدقيق تنظيمي مكثف، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بوضعها القانوني وسيولة السوق. يساعد تتبع هذا القطاع المستثمرين على مراقبة المخاطر التنظيمية والمشهد القانوني المتطور للأصول الرقمية.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 606.85
+0.11%
+0.07%
-0.41%
$ 81.85B
$ 16.82K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3309
-0.69%
-0.93%
-1.70%
$ 31.23B
$ 14.29M
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.328
+0.15%
-1.04%
+0.53%
$ 3.57B
$ 355.91K
4
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6217
-0.48%
+0.95%
+4.51%
$ 2.12B
$ 346.04K
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.267
-0.04%
-0.31%
+0.93%
$ 1.26B
$ 63.01K
6
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.41
0.00%
-3.73%
-1.46%
$ 728.48M
$ 323.90K
7
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6723
-0.36%
-2.12%
-4.80%
$ 528.22M
$ 2.49M
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7047
-0.55%
+0.66%
-2.31%
$ 456.18M
$ 133.24K
9
DASH
DASH
DASH
$ 30.44
+0.16%
+0.63%
-0.46%
$ 387.42M
$ 9.04K
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002614
+0.12%
-0.42%
-0.15%
$ 257.62M
$ 229.91B
11
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8539
+0.01%
-2.72%
-3.16%
$ 148.05M
$ 66.36K
12
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01219
+0.08%
-2.71%
-3.71%
$ 126.93M
$ 7.45M
13
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06367
+0.19%
-0.02%
-2.21%
$ 126.62M
$ 888.41K
14
$ 0.03961
-0.03%
-1.13%
-0.66%
$ 115.68M
$ 1.91M
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2043
+0.10%
-0.53%
+3.98%
$ 67.95M
$ 273.28K
16
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02785
-0.29%
-6.94%
-10.13%
$ 46.49M
$ 2.42M
17
XYO
XYO
XYO
$ 0.00295
-0.34%
-0.34%
+1.03%
$ 40.72M
$ 18.16M
18
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003784
+0.13%
-0.68%
-3.23%
$ 32.79M
$ 154.20M
19
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04256
-0.40%
-0.40%
-11.99%
$ 30.17M
$ 1.72M
20
COTI
COTI
COTI
$ 0.009851
+0.35%
-1.74%
-0.45%
$ 28.56M
$ 7.61M
21
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004906
-0.61%
-0.08%
-6.96%
$ 27.34M
$ 14.96M
22
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03637306
-0.23%
-0.01%
-3.38%
$ 20.67M
$ 859.24K
23
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.04437
-0.07%
-0.29%
+0.57%
$ 6.22M
$ 1.18M
24
LCX
LCX
LCX
$ 0.01470933
-0.02%
+0.02%
-0.85%
$ 3.76M
$ 16.25K
25
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04922565
0.00%
--
-0.94%
$ 2.62M
$ 441.88
26
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
$ 0.00575515
-0.18%
-0.03%
-19.99%
$ 2.16M
$ 1.49K
27
SALT
SALT
SALT
$ 0.00497889
-0.01%
-0.11%
-22.09%
$ 597.45K
$ 3.26K
28
Kromatika
Kromatika
KROM
$ 0.00369372
-0.01%
+0.01%
+5.29%
$ 365.65K
$ 81.75
29
SafeMoon
SafeMoon
SFM
$ 5.6559E-7
+0.22%
+3.20%
+56.02%
$ 347.28K
--
30
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
0.00%
$ 302.13K
$ 2.31
31
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00326158
+0.01%
+0.01%
+5.09%
$ 253.57K
$ 1.94K
32
Rally
Rally
RLY
$ 2.674E-5
-0.07%
+0.80%
+6.03%
$ 161.76K
--
33
DFX Finance
DFX Finance
DFX
$ 0.00050624
0.00%
--
0.00%
$ 50.62K
$ 0.96

الأسئلة الشائعة

ما الذي تمثله فئة "الأوراق المالية المزعومة من هيئة الأوراق المالية والبورصات" الكريبتو؟
تتعقب فئة "الأوراق المالية المزعومة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)" عملات رقمية معينة صنفتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) صراحةً على أنها عقود استثمار غير مسجلة في دعاوى قضائية رسمية.
كيف تؤثر دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على سعر التوكن؟
تؤدي الدعوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى حالة من عدم اليقين التنظيمي الهائل، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى قيام منصات التداول الرئيسية في الولايات المتحدة بشطب التوكن المستهدف، مما يؤدي حتمًا إلى انهيار حاد في الأسعار على المدى القصير.
هل لا يزال من الممكن تداول الأصول الرقمية في فئة الأوراق المالية المزعومة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات على مستوى العالم؟
نعم. على الرغم من التقييد الشديد داخل الولايات المتحدة، إلا أن الأصول الرقمية في فئة الأوراق المالية المزعومة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لا يزال الوصول إليها متاحًا على نطاق واسع ويتم تداولها بنشاط في البورصات الدولية للعملات الرقمية والمنصات اللامركزية العالمية.
ما هي المخاطر التنظيمية طويلة الأجل لتوكنات الأوراق المالية المزعومة؟
إذا قامت محكمة فيدرالية بتصنيف هذه التوكنات رسمياً على أنها أوراق مالية، فستواجه الفرق المؤسسة عقوبات مالية هائلة، وستتعرض شبكات تداول التوكنات في المستقبل لقيود شديدة بموجب قوانين الامتثال المالي التقليدية.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع أوراق مالية مزعومة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.