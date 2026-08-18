سعر Palm Economy اليوم

السعر المباشر لمشروع Palm Economy (PALM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PALM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PALM.

يحتل Palm Economy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,181,365، مع عرض متداول قدره 11.65B PALM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PALM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00273997، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PALM بمقدار +0.17% خلال الساعة الماضية و-7.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.40.

معلومات سوق Palm Economy (PALM)

القيمة السوقية $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M الحجم (24 ساعة) $ 13.40$ 13.40 $ 13.40 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M إمداد دورة التداول 11.65B 11.65B 11.65B إجمالي العرض 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Palm Economy هي $ 1.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.40. العرض المتداول لـ PALM يبلغ 11.65B، مع إجمالي عرض 50000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.07M.