سعر Sherwood Exchange اليوم

السعر المباشر لمشروع Sherwood Exchange (SWOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SWOOD.

يحتل Sherwood Exchange حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,200، مع عرض متداول قدره 1.00B SWOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SWOOD بمقدار -0.84% خلال الساعة الماضية و-7.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sherwood Exchange (SWOOD)

القيمة السوقية $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sherwood Exchange هي $ 26.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWOOD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.20K.