سعر UTYABSWAP (UTYAB)
سعر UTYABSWAP (UTYAB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.29K. يتم تحديث سعر UTYAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UTYABSWAP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02K
- تغيير سعر UTYABSWAP خلال اليوم هو -15.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر UTYABSWAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UTYABSWAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UTYABSWAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UTYABSWAP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.47%
|30 يوم
|$ 0
|-83.93%
|60 يوم
|$ 0
|-85.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UTYABSWAP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-15.47%
-56.30%
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