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سعر OX Coin (OX) المباشر لليوم هو USD 0.00107283 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.95M . يتم تحديث سعر OX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OX Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OX Coin خلال اليوم هو -6.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.27B

أداء سعر OX Coin (OX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OX Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OX Coin مقابل USD هو $ +0.0004570024 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OX Coin مقابل USD هو $ -0.0004958716 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OX Coin مقابل USD هو $ -0.004344575646004884 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.09% 30 يوم $ +0.0004570024 +42.60% 60 يوم $ -0.0004958716 -46.22% 90 يوم $ -0.004344575646004884 -80.19%

تحليل سعر OX Coin (OX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OX Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00104022$ 0.00104022 $ 0.00104022 24 ساعة مرتفع $ 0.00115433$ 0.00115433 $ 0.00115433 عالية طوال الوقت $ 0.03526726$ 0.03526726 $ 0.03526726 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -6.09% تغير السعر (7 أيام) -18.10%

معلومات سوق OX Coin (OX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: