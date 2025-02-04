سعر StablR Euro (EURR)
سعر StablR Euro (EURR) المباشر لليوم هو USD 1.051. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M. يتم تحديث سعر EURR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StablR Euro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.61K
- تغيير سعر StablR Euro خلال اليوم هو +2.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.80M
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خلال اليوم، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ +0.02918697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02918697
|+2.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر StablR Euro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+2.86%
+0.05%
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