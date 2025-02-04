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سعر StablR Euro (EURR)

USD

مخطط سعر StablR Euro (EURR) المباشر

$1.051
$1.051$1.051
+2.80%(1D)

سعر StablR Euro (EURR) لليوم

سعر StablR Euro (EURR) المباشر لليوم هو USD 1.051. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M. يتم تحديث سعر EURR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StablR Euro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.61K
- تغيير سعر StablR Euro خلال اليوم هو +2.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.80M

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أداء سعر StablR Euro (EURR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ +0.02918697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02918697+2.86%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر StablR Euro (EURR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StablR Euro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

+0.17%

+2.86%

+0.05%

معلومات سوق StablR Euro (EURR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 91.61K
$ 91.61K$ 91.61K

1.80M
1.80M 1.80M

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المصدر StablR Euro (EURR)

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