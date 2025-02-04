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سعر StablR Euro (EURR) المباشر لليوم هو USD 1.051 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M . يتم تحديث سعر EURR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StablR Euro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.61K - تغيير سعر StablR Euro خلال اليوم هو +2.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.80M

أداء سعر StablR Euro (EURR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ +0.02918697 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StablR Euro مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02918697 +2.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر StablR Euro (EURR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StablR Euro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 24 ساعة مرتفع $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 عالية طوال الوقت $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +2.86% تغير السعر (7 أيام) +0.05%

معلومات سوق StablR Euro (EURR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: