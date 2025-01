ما هو Everclear ( CLEAR )

Everclear is the new foundation of the chain abstraction stack, integrating with intent protocols, solver networks, modular blockchains, and dApps to enable the most efficient transaction settlement at the best possible price. Everclear coordinates the global settlement of liquidity between chains, solving fragmentation for modular blockchains. The clearing layer functions as a backend liquidity platform, coordinating the global settlement of liquidity between chains and facilitating order matching for intent-based bridges

المصدر Everclear (CLEAR) الموقع الرسمي