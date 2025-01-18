سعر Everclear (CLEAR)
سعر Everclear (CLEAR) المباشر لليوم هو USD 0.07446. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.29M. يتم تحديث سعر CLEAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Everclear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.26K
- تغيير سعر Everclear خلال اليوم هو +3.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 526.54M
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خلال اليوم، كان سعر Everclear مقابل USD هو $ +0.00276767 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Everclear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Everclear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Everclear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00276767
|+3.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Everclear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
+3.86%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Everclear is the new foundation of the chain abstraction stack, integrating with intent protocols, solver networks, modular blockchains, and dApps to enable the most efficient transaction settlement at the best possible price. Everclear coordinates the global settlement of liquidity between chains, solving fragmentation for modular blockchains. The clearing layer functions as a backend liquidity platform, coordinating the global settlement of liquidity between chains and facilitating order matching for intent-based bridges
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