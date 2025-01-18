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سعر Everclear (CLEAR) المباشر لليوم هو USD 0.07446 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.29M . يتم تحديث سعر CLEAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Everclear الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.26K - تغيير سعر Everclear خلال اليوم هو +3.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 526.54M

أداء سعر Everclear (CLEAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Everclear مقابل USD هو $ +0.00276767 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Everclear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Everclear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Everclear مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00276767 +3.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Everclear (CLEAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Everclear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.07072$ 0.07072 $ 0.07072 24 ساعة مرتفع $ 0.074832$ 0.074832 $ 0.074832 عالية طوال الوقت $ 0.077976$ 0.077976 $ 0.077976 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) +3.86% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Everclear (CLEAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: