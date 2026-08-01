سعر Cult DAO اليوم

السعر المباشر لمشروع Cult DAO (CULT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1,26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CULT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CULT.

يحتل Cult DAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2 508 775، مع عرض متداول قدره 3,84T CULT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CULT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CULT بمقدار +0,10% خلال الساعة الماضية و+0,52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cult DAO (CULT)

القيمة السوقية $ 2,51M$ 2,51M $ 2,51M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3,27M$ 3,27M $ 3,27M إمداد دورة التداول 3,84T 3,84T 3,84T إجمالي العرض 4 983 113 538 604,0 4 983 113 538 604,0 4 983 113 538 604,0

القيمة السوقية الحالية لـ Cult DAO هي $ 2,51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CULT يبلغ 3,84T، مع إجمالي عرض 4983113538604.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3,27M.