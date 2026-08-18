سعر Xion اليوم

السعر المباشر لمشروع Xion (XION) اليوم هو $ 0.100827، مع تغير بنسبة 1.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XION الحالي إلى USD هو $ 0.100827 لكل XION.

يحتل Xion حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,344,218، مع عرض متداول قدره 92.68M XION. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XION بين $ 0.100608 (أدنى) و$ 0.105768 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.83، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04334402.

على المدى القصير، تحرك XION بمقدار -0.40% خلال الساعة الماضية و-3.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 416.92.

معلومات سوق Xion (XION)

القيمة السوقية $ 9.34M$ 9.34M $ 9.34M الحجم (24 ساعة) $ 416.92$ 416.92 $ 416.92 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.17M$ 20.17M $ 20.17M إمداد دورة التداول 92.68M 92.68M 92.68M إجمالي العرض 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Xion هي $ 9.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 416.92. العرض المتداول لـ XION يبلغ 92.68M، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.17M.