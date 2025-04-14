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سعر Tritcoin (TRIT) المباشر لليوم هو USD 0.00024479 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.87K . يتم تحديث سعر TRIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tritcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tritcoin خلال اليوم هو -3.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.31M

أداء سعر Tritcoin (TRIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tritcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tritcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tritcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tritcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tritcoin (TRIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tritcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00022794$ 0.00022794 $ 0.00022794 24 ساعة مرتفع $ 0.00026027$ 0.00026027 $ 0.00026027 عالية طوال الوقت $ 0.00304583$ 0.00304583 $ 0.00304583 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -3.97% تغير السعر (7 أيام) -3.34%

معلومات سوق Tritcoin (TRIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: