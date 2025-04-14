سعر Tritcoin (TRIT)
سعر Tritcoin (TRIT) المباشر لليوم هو USD 0.00024479. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.87K. يتم تحديث سعر TRIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tritcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tritcoin خلال اليوم هو -3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.31M
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خلال اليوم، كان سعر Tritcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tritcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tritcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tritcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tritcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-3.97%
-3.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.
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