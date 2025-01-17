سعر QUAIN (QUAIN)
سعر QUAIN (QUAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00463212. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.66M. يتم تحديث سعر QUAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QUAIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79M
- تغيير سعر QUAIN خلال اليوم هو +11.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر QUAIN مقابل USD هو $ +0.00046577 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QUAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QUAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QUAIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00046577
|+11.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QUAIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.13%
+11.18%
+36.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users.
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