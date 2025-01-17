احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QUAIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QUAIN.

سعر QUAIN (QUAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00463212 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.66M . يتم تحديث سعر QUAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QUAIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.79M - تغيير سعر QUAIN خلال اليوم هو +11.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر QUAIN (QUAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QUAIN مقابل USD هو $ +0.00046577 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QUAIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QUAIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QUAIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00046577 +11.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر QUAIN (QUAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QUAIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00349737$ 0.00349737 $ 0.00349737 24 ساعة مرتفع $ 0.00692655$ 0.00692655 $ 0.00692655 عالية طوال الوقت $ 0.01004267$ 0.01004267 $ 0.01004267 تغير السعر (1 ساعة) -2.13% تغير السعر (1يوم) +11.18% تغير السعر (7 أيام) +36.82%

معلومات سوق QUAIN (QUAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: