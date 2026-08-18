سعر Strike اليوم

السعر المباشر لمشروع Strike (STRIKE) اليوم هو $ 0.461394، مع تغير بنسبة 5.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRIKE الحالي إلى USD هو $ 0.461394 لكل STRIKE.

يحتل Strike حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,308,111، مع عرض متداول قدره 18.00M STRIKE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRIKE بين $ 0.431811 (أدنى) و$ 0.463827 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.17، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.063691.

على المدى القصير، تحرك STRIKE بمقدار +0.92% خلال الساعة الماضية و+16.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.27K.

معلومات سوق Strike (STRIKE)

القيمة السوقية $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M الحجم (24 ساعة) $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M إمداد دورة التداول 18.00M 18.00M 18.00M إجمالي العرض 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Strike هي $ 8.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.27K. العرض المتداول لـ STRIKE يبلغ 18.00M، مع إجمالي عرض 25000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.54M.