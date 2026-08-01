سعر dForce اليوم

السعر المباشر لمشروع dForce (DF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DF.

يحتل dForce حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 98,520، مع عرض متداول قدره 999.93M DF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.5، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+14.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق dForce (DF)

القيمة السوقية $ 98.52K$ 98.52K $ 98.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 98.52K$ 98.52K $ 98.52K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177

القيمة السوقية الحالية لـ dForce هي $ 98.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DF يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999926146.6275177. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 98.52K.