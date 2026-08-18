سعر MetaArena اليوم

السعر المباشر لمشروع MetaArena (TIMI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TIMI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TIMI.

يحتل MetaArena حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 223,348، مع عرض متداول قدره 364.35M TIMI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TIMI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.101369، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TIMI بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-9.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.96K.

معلومات سوق MetaArena (TIMI)

القيمة السوقية $ 223.35K$ 223.35K $ 223.35K الحجم (24 ساعة) $ 3.96K$ 3.96K $ 3.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M إمداد دورة التداول 364.35M 364.35M 364.35M إجمالي العرض 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MetaArena هي $ 223.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.96K. العرض المتداول لـ TIMI يبلغ 364.35M، مع إجمالي عرض 2100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.29M.