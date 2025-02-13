سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)
سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 399.72M. يتم تحديث سعر BUIDL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 399.72M
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خلال اليوم، كان سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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