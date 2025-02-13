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سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 399.72M . يتم تحديث سعر BUIDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 399.72M

أداء سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: