سعر Bitmine xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitmine xStock (BMNRX) اليوم هو $ 18.84، مع تغير بنسبة 2.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BMNRX الحالي إلى USD هو $ 18.84 لكل BMNRX.

يحتل Bitmine xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,129,402، مع عرض متداول قدره 59.96K BMNRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BMNRX بين $ 18.3 (أدنى) و$ 19.23 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 30.28، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 12.91.

على المدى القصير، تحرك BMNRX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.42K.

معلومات سوق Bitmine xStock (BMNRX)

القيمة السوقية $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M الحجم (24 ساعة) $ 5.42K$ 5.42K $ 5.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 72.77M$ 72.77M $ 72.77M إمداد دورة التداول 59.96K 59.96K 59.96K إجمالي العرض 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237

القيمة السوقية الحالية لـ Bitmine xStock هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.42K. العرض المتداول لـ BMNRX يبلغ 59.96K، مع إجمالي عرض 3863076.068742237. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.77M.