سعر Wombat Exchange اليوم

السعر المباشر لمشروع Wombat Exchange (WOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOM.

يحتل Wombat Exchange حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123,882، مع عرض متداول قدره 195.77M WOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.44K.

معلومات سوق Wombat Exchange (WOM)

القيمة السوقية $ 123.88K$ 123.88K $ 123.88K الحجم (24 ساعة) $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 632.80K$ 632.80K $ 632.80K إمداد دورة التداول 195.77M 195.77M 195.77M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wombat Exchange هي $ 123.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.44K. العرض المتداول لـ WOM يبلغ 195.77M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 632.80K.