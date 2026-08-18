سعر Wombat Exchange (WOM)
السعر المباشر لمشروع Wombat Exchange (WOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOM.
يحتل Wombat Exchange حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123,882، مع عرض متداول قدره 195.77M WOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك WOM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.44K.
القيمة السوقية الحالية لـ Wombat Exchange هي $ 123.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.44K. العرض المتداول لـ WOM يبلغ 195.77M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 632.80K.
--
-0.30%
+1.15%
+1.15%
خلال اليوم، كان سعر Wombat Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wombat Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wombat Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wombat Exchange مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ 0
|-8.75%
|60 يوم
|$ 0
|-9.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wombat Exchange نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر الحالي لـ Wombat Exchange؟
يتداول Wombat Exchange بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة -0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هي القيمة السوقية وترتيب WOM؟
مع قيمة سوقية تبلغ $123882، يحتل WOM المرتبة #5426 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.
كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ Wombat Exchange؟
سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.
ما هو المعروض المتداول من WOM؟
هناك 195767065.04002577 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.
ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟
تذبذب Wombat Exchange بين $ و$، مما يعكس التقلبات اليومية.
كيف يقارن Wombat Exchange بأعلى مستوى له على الإطلاق؟
يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $1.084، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.
ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على WOM؟
تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio، وزخم التطوير في شبكة --.
كيف يتفاعل WOM في ظروف السوق المختلفة؟
خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
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|02-10 18:39:21
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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