سعر USDM1 اليوم

السعر المباشر لمشروع USDM1 (USDM1) اليوم هو $ 1.014، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDM1 الحالي إلى USD هو $ 1.014 لكل USDM1.

يحتل USDM1 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,035,034، مع عرض متداول قدره 1.02M USDM1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDM1 بين $ 1.014 (أدنى) و$ 1.015 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.044، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.980152.

على المدى القصير، تحرك USDM1 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.67.

معلومات سوق USDM1 (USDM1)

القيمة السوقية $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M الحجم (24 ساعة) $ 18.67$ 18.67 $ 18.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M إمداد دورة التداول 1.02M 1.02M 1.02M إجمالي العرض 1,020,269.19 1,020,269.19 1,020,269.19

القيمة السوقية الحالية لـ USDM1 هي $ 1.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.67. العرض المتداول لـ USDM1 يبلغ 1.02M، مع إجمالي عرض 1020269.19. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.04M.