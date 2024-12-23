سعر Idena (IDNA)
سعر Idena (IDNA) المباشر لليوم هو USD 0.00528183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 389.92K. يتم تحديث سعر IDNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Idena الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.05K
- تغيير سعر Idena خلال اليوم هو -2.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 73.72M
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خلال اليوم، كان سعر Idena مقابل USD هو $ -0.000115426240115078 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Idena مقابل USD هو $ -0.0005425305 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Idena مقابل USD هو $ -0.0007859521 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Idena مقابل USD هو $ -0.003809409500742553 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000115426240115078
|-2.13%
|30 يوم
|$ -0.0005425305
|-10.27%
|60 يوم
|$ -0.0007859521
|-14.88%
|90 يوم
|$ -0.003809409500742553
|-41.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Idena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-2.13%
+3.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.
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