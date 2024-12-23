احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IDNA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IDNA.

سعر Idena (IDNA) المباشر لليوم هو USD 0.00528183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 389.92K . يتم تحديث سعر IDNA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Idena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.05K - تغيير سعر Idena خلال اليوم هو -2.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 73.72M

أداء سعر Idena (IDNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Idena مقابل USD هو $ -0.000115426240115078 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Idena مقابل USD هو $ -0.0005425305 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Idena مقابل USD هو $ -0.0007859521 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Idena مقابل USD هو $ -0.003809409500742553 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000115426240115078 -2.13% 30 يوم $ -0.0005425305 -10.27% 60 يوم $ -0.0007859521 -14.88% 90 يوم $ -0.003809409500742553 -41.90%

تحليل سعر Idena (IDNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Idena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00525824$ 0.00525824 $ 0.00525824 24 ساعة مرتفع $ 0.00540363$ 0.00540363 $ 0.00540363 عالية طوال الوقت $ 0.314136$ 0.314136 $ 0.314136 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -2.13% تغير السعر (7 أيام) +3.50%

معلومات سوق Idena (IDNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: