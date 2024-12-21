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سعر GEEQ (GEEQ) المباشر لليوم هو USD 0.117367 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.43M . يتم تحديث سعر GEEQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GEEQ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 357.59K - تغيير سعر GEEQ خلال اليوم هو +7.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 54.50M

أداء سعر GEEQ (GEEQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GEEQ مقابل USD هو $ +0.00793782 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GEEQ مقابل USD هو $ +0.1741277116 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GEEQ مقابل USD هو $ +0.2528500776 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GEEQ مقابل USD هو $ +0.070749344430723346 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00793782 +7.25% 30 يوم $ +0.1741277116 +148.36% 60 يوم $ +0.2528500776 +215.44% 90 يوم $ +0.070749344430723346 +151.77%

تحليل سعر GEEQ (GEEQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GEEQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.097324$ 0.097324 $ 0.097324 24 ساعة مرتفع $ 0.118205$ 0.118205 $ 0.118205 عالية طوال الوقت $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) +7.25% تغير السعر (7 أيام) +24.77%

معلومات سوق GEEQ (GEEQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: