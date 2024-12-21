سعر GEEQ (GEEQ)
سعر GEEQ (GEEQ) المباشر لليوم هو USD 0.117367. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.43M. يتم تحديث سعر GEEQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GEEQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 357.59K
- تغيير سعر GEEQ خلال اليوم هو +7.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 54.50M
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خلال اليوم، كان سعر GEEQ مقابل USD هو $ +0.00793782 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GEEQ مقابل USD هو $ +0.1741277116 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GEEQ مقابل USD هو $ +0.2528500776 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GEEQ مقابل USD هو $ +0.070749344430723346 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00793782
|+7.25%
|30 يوم
|$ +0.1741277116
|+148.36%
|60 يوم
|$ +0.2528500776
|+215.44%
|90 يوم
|$ +0.070749344430723346
|+151.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GEEQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
+7.25%
+24.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Geeq is a multi-blockchain platform secured by our Proof of Honesty protocol (PoH), safe enough for your most valuable data, cheap enough for IoT, and flexible enough for any use.
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