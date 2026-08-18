سعر LOLGUY اليوم

السعر المباشر لمشروع LOLGUY (LOLGUY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOLGUY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOLGUY.

يحتل LOLGUY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,491.27، مع عرض متداول قدره 842.46M LOLGUY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOLGUY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOLGUY بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-19.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LOLGUY (LOLGUY)

القيمة السوقية $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.95K$ 21.95K $ 21.95K إمداد دورة التداول 842.46M 842.46M 842.46M إجمالي العرض 999,859,144.13711 999,859,144.13711 999,859,144.13711

القيمة السوقية الحالية لـ LOLGUY هي $ 18.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOLGUY يبلغ 842.46M، مع إجمالي عرض 999859144.13711. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.95K.