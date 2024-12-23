سعر Reddcoin (RDD)
سعر Reddcoin (RDD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.84M. يتم تحديث سعر RDD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Reddcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 767.14
- تغيير سعر Reddcoin خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.09B
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خلال اليوم، كان سعر Reddcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Reddcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Reddcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Reddcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|+11.30%
|60 يوم
|$ 0
|+14.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Reddcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.94%
-0.66%
-38.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity).
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