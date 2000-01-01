العملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال ربط سعرها بأصول خارجية مثل العملات الورقية. وهي توفر مزايا التسوية السريعة للأصول الرقمية مع تقليل التقلبات المعتادة في السوق. ويستخدمها المتداولون على نطاق واسع كملاذ آمن أثناء تقلبات السوق، وكوسيط للتبادل، وعملة أساسية لتداول الأزواج.
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