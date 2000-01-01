العملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال ربط سعرها بأصول خارجية مثل العملات الورقية. وهي توفر مزايا التسوية السريعة للأصول الرقمية مع تقليل التقلبات المعتادة في السوق. ويستخدمها المتداولون على نطاق واسع كملاذ آمن أثناء تقلبات السوق، وكوسيط للتبادل، وعملة أساسية لتداول الأزواج.

تتطلب العملات المستقرة ذات الضمانات الزائدة أن يقوم المستخدمون بإيداع قيمة أعلى من العملات الرقمية المتقلبة (مثل الإيثيريوم) من قيمة العملات المستقرة التي تم سكها، مما يخلق مخزونًا ماليًا ضد الانهيارات المفاجئة في السوق.

تفقد العملة المستقرة ربطها السعري عندما يواجه الكيان المُصدر إجراءات تنظيمية حادة، أو عندما يواجه فشل الشريك المصرفي، أو عندما يفقد ثقة السوق بشكل كبير مما يؤدي إلى حدوث تهافت مصرفي مفاجئ على احتياطيات العملة المستقرة.

توفر أزواج تداول العملات المستقرة خط أساس موثوق به للتسعير في البورصات اللامركزية (DEXs)، مما يضمن عدم تكبد مزودي السيولة خسائر فادحة غير دائمة بسبب التقلبات الشديدة في أسعار العملات الرقمية العادية.

أثناء الأسواق الهابطة، غالبًا ما يقوم متداولو العملات الرقمية ببيع العملات الرقمية البديلة المتقلبة والاحتفاظ بالعملات المستقرة للحفاظ على قيمة رأس المال، مما يضمن للمتداولين أن تكون لديهم أموال سائلة جاهزة عند ظهور فرص شراء جديدة.

لا، في حين أن العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية تعتمد على الاحتياطيات المصرفية، فإن العملات المستقرة الخوارزمية تستخدم العقود الذكية لموازنة العرض، وتستخدم العملات المستقرة المدعومة بالعملات الرقمية المشفرة الأصول الرقمية المدعومة بضمان زائد للحفاظ على ربط أسعارها.

صُممت العملات المستقرة للحفاظ على سعر ثابت، مما يوفر لمتداولي العملات الرقمية ملاذًا آمنًا من تقلبات السوق، ويوفر وسيلة تبادل موثوقة لشراء الأصول الرقمية الأخرى.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع العملات المستقرة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.