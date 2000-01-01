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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى العملات المستقرة من حيث القيمة السوقية

العملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال ربط سعرها بأصول خارجية مثل العملات الورقية. وهي توفر مزايا التسوية السريعة للأصول الرقمية مع تقليل التقلبات المعتادة في السوق. ويستخدمها المتداولون على نطاق واسع كملاذ آمن أثناء تقلبات السوق، وكوسيط للتبادل، وعملة أساسية لتداول الأزواج.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999237
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 183.01B
$ 32.27B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
+0.02%
$ 10.58B
$ 65.49K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 1.94M
5
USD1
USD1
USD1
$ 0.99983
0.00%
-0.03%
-0.05%
$ 4.39B
$ 1.39M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999942
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 3.46B
$ 297.00M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999709
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 58.96M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.75B
$ 119.76M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 1.36B
$ 591.90
10
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998388
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.32B
$ 26.21M
11
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 1.30B
$ 135.63K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
-0.01%
+0.01%
+0.03%
$ 1.00B
$ 58.97K
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.99878
-0.01%
0.00%
+0.05%
$ 698.15M
$ 1.77M
14
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999689
+0.04%
0.00%
-0.03%
$ 679.71M
$ 20.54M
15
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998354
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 550.56M
$ 24.30K
16
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
-0.01%
-0.01%
+0.19%
$ 494.02M
$ 6.35K
17
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 472.87M
$ 28.82M
18
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01153781
0.00%
-0.02%
-5.02%
$ 452.61M
$ 3.50K
19
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999235
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 357.66M
$ 415.10K
20
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9981
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 336.81M
$ 42.83K
21
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.940284
0.00%
+0.00%
-0.66%
$ 304.78M
$ 877.07K
22
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.99914
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 215.16M
$ 6.49M
23
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998969
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 214.24M
$ 10.78M
24
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
-0.09%
0.00%
+0.09%
$ 197.44M
$ 4.44M
25
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999459
-0.01%
0.00%
-0.15%
$ 174.15M
$ 43.63K
26
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 161.01M
$ 7.55M
27
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.997981
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 149.49M
$ 3.19M
28
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 1.002
+0.10%
+0.00%
+0.28%
$ 127.63M
$ 882.40
29
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00626995
-0.02%
-0.00%
-0.14%
$ 125.75M
--
30
CASH
CASH
CASH
$ 0.998934
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 122.60M
$ 4.61M
31
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999628
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 113.45M
$ 97.32K
32
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999818
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 112.70M
$ 2.67M
33
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.99978
0.00%
0.00%
0.00%
$ 100.14M
--
34
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.999563
+0.04%
0.00%
+0.05%
$ 99.96M
$ 2.56M
35
USDa
USDa
USDA
$ 0.967102
0.00%
--
-3.18%
$ 94.54M
$ 10.67
36
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.9994
+0.02%
0.00%
+0.02%
$ 93.07M
$ 4.18M
37
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995174
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.83M
$ 10.80
38
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997601
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 74.98M
$ 13.52K
39
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.99827
0.00%
0.00%
-0.14%
$ 74.87M
$ 77.82K
40
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.192054
0.00%
--
-0.63%
$ 72.00M
$ 2.89K
41
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.99965
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 64.14M
$ 717.04K
42
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
43
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.99834
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 60.75M
$ 84.97K
44
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 57.82M
$ 1.26K
45
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1591
-0.02%
+0.20%
+0.33%
$ 57.54M
$ 6.87K
46
Precious Metals USD
Precious Metals USD
PMUSD
$ 0.59679
0.00%
-0.02%
-7.73%
$ 56.10M
$ 5.76K
47
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626663
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 55.18M
$ 63.48K
48
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.19157
-0.15%
+0.00%
-1.13%
$ 54.85M
$ 7.37K
49
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998253
0.00%
--
-0.01%
$ 53.30M
$ 10.32K
50
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997606
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 53.00M
$ 839.94K

الأسئلة الشائعة

ما هو الغرض الأساسي من العملات المستقرة في سوق العملات الرقمية؟
صُممت العملات المستقرة للحفاظ على سعر ثابت، مما يوفر لمتداولي العملات الرقمية ملاذًا آمنًا من تقلبات السوق، ويوفر وسيلة تبادل موثوقة لشراء الأصول الرقمية الأخرى.
هل جميع العملات المستقرة مدعومة بالكامل بالعملات الورقية التقليدية؟
لا، في حين أن العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية تعتمد على الاحتياطيات المصرفية، فإن العملات المستقرة الخوارزمية تستخدم العقود الذكية لموازنة العرض، وتستخدم العملات المستقرة المدعومة بالعملات الرقمية المشفرة الأصول الرقمية المدعومة بضمان زائد للحفاظ على ربط أسعارها.
كيف يستفيد متداولو العُملات الرقمية من العملات الرقمية المُستقرة أثناء الأسواق الهابطة؟
أثناء الأسواق الهابطة، غالبًا ما يقوم متداولو العملات الرقمية ببيع العملات الرقمية البديلة المتقلبة والاحتفاظ بالعملات المستقرة للحفاظ على قيمة رأس المال، مما يضمن للمتداولين أن تكون لديهم أموال سائلة جاهزة عند ظهور فرص شراء جديدة.
لماذا تعتبر أزواج تداول العملات المستقرة ضرورية للبورصات اللامركزية (DEXs)؟
توفر أزواج تداول العملات المستقرة خط أساس موثوق به للتسعير في البورصات اللامركزية (DEXs)، مما يضمن عدم تكبد مزودي السيولة خسائر فادحة غير دائمة بسبب التقلبات الشديدة في أسعار العملات الرقمية العادية.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع العملات المستقرة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.