سعر Neoxa اليوم

السعر المباشر لمشروع Neoxa (NEOX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEOX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEOX.

يحتل Neoxa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 461,692، مع عرض متداول قدره 10.71B NEOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEOX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02486785، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEOX بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+19.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Neoxa (NEOX)

القيمة السوقية $ 461.69K$ 461.69K $ 461.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 462.72K$ 462.72K $ 462.72K إمداد دورة التداول 10.71B 10.71B 10.71B إجمالي العرض 10,735,411,834.54839 10,735,411,834.54839 10,735,411,834.54839

القيمة السوقية الحالية لـ Neoxa هي $ 461.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEOX يبلغ 10.71B، مع إجمالي عرض 10735411834.54839. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 462.72K.