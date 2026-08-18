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سعر Neoxa المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ NEOX هي 461,692 USD. تابع تحديثات أسعار NEOX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Neoxa المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ NEOX هي 461,692 USD. تابع تحديثات أسعار NEOX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NEOX

معلومات سعر NEOX

ما هو NEOX

الموقع الرسمي لـ NEOX

اقتصاد توكن NEOX

توقعات سعر NEOX

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سعر Neoxa (NEOX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 NEOX إلى USD:

$0.0000431
$0.0000431$0.0000431
+6.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Neoxa (NEOX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:42:13 (UTC+8)

سعر Neoxa اليوم

السعر المباشر لمشروع Neoxa (NEOX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEOX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEOX.

يحتل Neoxa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 461,692، مع عرض متداول قدره 10.71B NEOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEOX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02486785، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEOX بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+19.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Neoxa (NEOX)

$ 461.69K
$ 461.69K$ 461.69K

--
----

$ 462.72K
$ 462.72K$ 462.72K

10.71B
10.71B 10.71B

10,735,411,834.54839
10,735,411,834.54839 10,735,411,834.54839

القيمة السوقية الحالية لـ Neoxa هي $ 461.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEOX يبلغ 10.71B، مع إجمالي عرض 10735411834.54839. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 462.72K.

سجل سعر Neoxa بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02486785
$ 0.02486785$ 0.02486785

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+6.26%

+19.38%

+19.38%

سجل سعر Neoxa (NEOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neoxa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neoxa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neoxa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neoxa مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+6.26%
30 يوم$ 0+14.70%
60 يوم$ 0-42.74%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Neoxa

Neoxa (NEOX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NEOX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNeoxa (NEOX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Neoxa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Neoxa الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NEOX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Neoxa.

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المصدر Neoxa (NEOX)

الموقع الرسمي

الفئة :

Gaming (GameFi)Gaming BlockchainsLayer 1 (L1)

نبذة عن Neoxa

ما هو السعر الحالي لـ NEOX في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 6.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها Neoxa عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر NEOX عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ NEOX؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من NEOX. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ Neoxa؟

لقد تداول السعر بين $ و$، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ NEOX في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل NEOX داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Neoxa

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:42:13 (UTC+8)

تحديثات Neoxa (NEOX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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