سعر Voxies اليوم

السعر المباشر لمشروع Voxies (VOXEL) اليوم هو $ 0.00288294، مع تغير بنسبة 1.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VOXEL الحالي إلى USD هو $ 0.00288294 لكل VOXEL.

يحتل Voxies حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 862,757، مع عرض متداول قدره 243.26M VOXEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VOXEL بين $ 0.00284795 (أدنى) و$ 0.0037421 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.7، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00267738.

على المدى القصير، تحرك VOXEL بمقدار -0.49% خلال الساعة الماضية و-2.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 179.75K.

معلومات سوق Voxies (VOXEL)

القيمة السوقية $ 862.76K$ 862.76K $ 862.76K الحجم (24 ساعة) $ 179.75K$ 179.75K $ 179.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 864.86K$ 864.86K $ 864.86K إمداد دورة التداول 243.26M 243.26M 243.26M إجمالي العرض 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Voxies هي $ 862.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 179.75K. العرض المتداول لـ VOXEL يبلغ 243.26M، مع إجمالي عرض 300000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 864.86K.