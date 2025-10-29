معلومات سعر WachAI (WACH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00371185 $ 0.00371185 $ 0.00371185 24 ساعة منخفض $ 0.00531524 $ 0.00531524 $ 0.00531524 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00371185$ 0.00371185 $ 0.00371185 24 ساعة مرتفع $ 0.00531524$ 0.00531524 $ 0.00531524 عالية طوال الوقت $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 أدنى سعر $ 0.00066318$ 0.00066318 $ 0.00066318 تغير السعر (1 ساعة) -1.64% تغير السعر (1يوم) -7.44% تغير السعر (7 أيام) +240.50% تغير السعر (7 أيام) +240.50%

سعر WachAI (WACH) في الوقت الحقيقي هو $0.00388419. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WACH بين أدنى سعر $ 0.00371185 وأعلى سعر $ 0.00531524، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWACH على الإطلاق هو $ 0.0086231، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00066318.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WACH -1.64% على مدار الساعة الماضية، -7.44% على مدار 24 ساعة، و +240.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WachAI (WACH)

القيمة السوقية $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M إمداد دورة التداول 531.65M 531.65M 531.65M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ WachAI هي $ 2.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WACH يبلغ 531.65M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.88M.