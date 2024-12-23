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سعر QUBI Tokenized RWA ($QBIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.87K . يتم تحديث سعر $QBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QUBI Tokenized RWA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71K - تغيير سعر QUBI Tokenized RWA خلال اليوم هو -6.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر QUBI Tokenized RWA ($QBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QUBI Tokenized RWA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QUBI Tokenized RWA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QUBI Tokenized RWA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QUBI Tokenized RWA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.91% 30 يوم $ 0 -41.62% 60 يوم $ 0 -32.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QUBI Tokenized RWA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00121158$ 0.00121158 $ 0.00121158 تغير السعر (1 ساعة) -1.44% تغير السعر (1يوم) -6.91% تغير السعر (7 أيام) -34.04%

معلومات سوق QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: