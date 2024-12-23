سعر QUBI Tokenized RWA ($QBIT)
سعر QUBI Tokenized RWA ($QBIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.87K. يتم تحديث سعر $QBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QUBI Tokenized RWA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71K
- تغيير سعر QUBI Tokenized RWA خلال اليوم هو -6.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر QUBI Tokenized RWA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QUBI Tokenized RWA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QUBI Tokenized RWA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QUBI Tokenized RWA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.91%
|30 يوم
|$ 0
|-41.62%
|60 يوم
|$ 0
|-32.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QUBI Tokenized RWA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.44%
-6.91%
-34.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.
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