سعر Primis Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Primis Protocol (PRIMIS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 37.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRIMIS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRIMIS.

يحتل Primis Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 186,151، مع عرض متداول قدره 999.98M PRIMIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRIMIS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00307941، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRIMIS بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+40.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.10K.

معلومات سوق Primis Protocol (PRIMIS)

القيمة السوقية $ 186.15K$ 186.15K $ 186.15K الحجم (24 ساعة) $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 186.15K$ 186.15K $ 186.15K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,979,559.1148878 999,979,559.1148878 999,979,559.1148878

القيمة السوقية الحالية لـ Primis Protocol هي $ 186.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.10K. العرض المتداول لـ PRIMIS يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999979559.1148878. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 186.15K.