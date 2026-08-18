سعر Surplus intelligence اليوم

السعر المباشر لمشروع Surplus intelligence (SURPLUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SURPLUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SURPLUS.

يحتل Surplus intelligence حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,091,993، مع عرض متداول قدره 100.00B SURPLUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SURPLUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SURPLUS بمقدار -1.58% خلال الساعة الماضية و+8.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Surplus intelligence (SURPLUS)

القيمة السوقية $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Surplus intelligence هي $ 4.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SURPLUS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.09M.