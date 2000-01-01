Memecoins هي عملات مشفرة نشأت من نكات الإنترنت أو ثقافة البوب أو اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي الفيروسية. ويُعزى أداء السوق الخاص بها في المقام الأول إلى مشاركة المجتمع والضجيج الاجتماعي بدلاً من المنفعة التكنولوجية الأساسية. وعلى الرغم من التقلبات الشديدة والمضاربة، إلا أن عملات الميم كوين الناجحة يمكن أن تولد حجم تداول كبير ومجتمعات قوية للبيع بالتجزئة.
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