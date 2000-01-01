شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى الميميكويين من حيث القيمة السوقية

Memecoins هي عملات مشفرة نشأت من نكات الإنترنت أو ثقافة البوب أو اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي الفيروسية. ويُعزى أداء السوق الخاص بها في المقام الأول إلى مشاركة المجتمع والضجيج الاجتماعي بدلاً من المنفعة التكنولوجية الأساسية. وعلى الرغم من التقلبات الشديدة والمضاربة، إلا أن عملات الميم كوين الناجحة يمكن أن تولد حجم تداول كبير ومجتمعات قوية للبيع بالتجزئة.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64.437,15
+%0,16
+%1,73
+%1,39
$ 1,29T
$ 5,93K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.911,32
+%0,07
+%1,37
+%2,57
$ 230,67B
$ 89,13K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00079
-%0,01
-%0,02
%0,00
$ 74,85B
$ 55,68M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1,0023
-%0,14
+%0,38
-%0,73
$ 62,25B
$ 13,04M
5
Solana
Solana
SOL
$ 76,06
-%0,14
+%1,08
+%1,00
$ 44,08B
$ 426,39K
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,07048
%0,00
+%0,71
-%0,44
$ 12,01B
$ 59,43M
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0,175
-%0,17
-%0,57
-%5,88
$ 6,35B
$ 18,23M
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004476
+%0,45
+%0,16
+%0,86
$ 2,64B
$ 150,78B
9
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 196,2
+%0,19
-%0,06
-%0,59
$ 2,17B
$ 4,24K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,306
+%0,46
+%0,12
-%11,16
$ 2,05B
$ 87,26K
11
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0,06036
+%0,05
+%1,06
+%9,43
$ 1,91B
$ 1,46M
12
MemeCore
MemeCore
M
$ 1,1704
+%1,02
+%0,19
+%4,74
$ 1,50B
$ 68,87K
13
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000002601
+%0,15
-%0,35
-%7,20
$ 1,07B
$ 47,60B
14
United Stables
United Stables
U
$ 1,0003
-%0,01
%0,00
+%0,03
$ 1,00B
$ 59,14K
15
Bitway
Bitway
BTW
$ 0,360743
+%0,67
+%1,04
+%75,40
$ 768,50M
$ 6,16M
16
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0,07875
+%0,15
+%0,15
-%1,71
$ 704,03M
$ 1,12M
17
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,08265
-%0,36
+%4,79
-%5,06
$ 639,96M
$ 11,99M
18
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0,07579
+%0,64
+%1,15
-%3,10
$ 471,19M
$ 2,43M
19
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0,46972
+%1,03
-%5,80
-%7,63
$ 465,80M
$ 163,79K
20
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0,005976
+%0,51
-%0,55
-%5,96
$ 375,21M
$ 25,30M
21
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1,407
+%0,29
-%0,92
-%4,48
$ 333,80M
$ 502,49K
22
Humanity
Humanity
H
$ 0,11475
+%0,17
-%13,03
+%29,47
$ 324,28M
$ 7,21M
23
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0,3189
+%0,16
-%0,96
+%1,23
$ 298,10M
$ 201,83K
24
Bonk
Bonk
BONK
$ 0,000002328
+%0,52
-%0,94
+%1,31
$ 204,76M
$ 62,33B
25
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0,00002028
+%0,10
-%0,10
+%0,15
$ 194,46M
$ 3,51B
26
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0,0000009267
-%0,17
+%0,38
+%0,61
$ 194,33M
$ 131,74B
27
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0,06435
-%0,12
-%1,35
-%2,38
$ 184,75M
$ 812,85K
28
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0,17427
-%0,89
+%3,60
+%35,46
$ 176,29M
$ 773,07K
29
BUILDon
BUILDon
B
$ 0,15037
-%0,03
-%1,17
-%0,75
$ 150,11M
$ 519,79K
30
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0,02335
-%0,04
-%4,15
-%13,14
$ 147,99M
$ 3,38M
31
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0,1433
-%0,11
-%0,94
+%7,74
$ 142,94M
$ 780,87K
32
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0,1387
+%0,94
+%1,02
-%0,36
$ 138,74M
$ 1,70M
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06357
+%0,17
+%0,50
-%2,25
$ 126,64M
$ 883,26K
34
Genius
Genius
GENIUS
$ 0,36838
-%1,37
-%0,62
-%0,92
$ 123,18M
$ 193,16K
35
RealLink
RealLink
REAL
$ 0,07476
+%0,13
+%2,43
+%1,54
$ 102,60M
$ 3,07M
36
Bermuda Shorts
Bermuda Shorts
SHORT
$ 2,122E-5
+%0,09
-%17,40
-%3,89
$ 97,55M
--
37
Backpack
Backpack
BP
$ 0,386
+%0,94
+%5,74
+%3,01
$ 96,77M
$ 181,77K
38
Newton
Newton
AB
$ 0,000964
-%0,31
+%0,73
+%1,58
$ 95,07M
$ 10,16M
39
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0,091376
%0,00
--
%0,00
$ 91,38M
$ 5,43
40
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0,0000004813
+%0,29
+%0,08
-%4,37
$ 90,67M
$ 116,31B
41
Smilek to the Bank
Smilek to the Bank
SMILEK
$ 4,994E-5
%0,00
-%0,10
%0,00
$ 87,39M
--
42
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0,008468
+%0,30
-%1,90
-%12,35
$ 86,26M
$ 6,69M
43
YZY
YZY
YZY
$ 0,288381
-%0,02
%0,00
-%1,05
$ 86,22M
$ 371,77
44
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,003855
%0,00
-%0,92
-%1,45
$ 77,94M
$ 15,82M
45
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0,073712
+%0,28
+%0,01
-%2,14
$ 74,44M
$ 10,18M
46
Comedian
Comedian
BAN
$ 0,07214
+%0,92
-%0,08
-%1,78
$ 72,69M
$ 773,44K
47
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4,003
-%0,10
-%0,02
-%0,89
$ 72,44M
$ 15,84K
48
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3,402
+%0,06
-%0,12
-%1,45
$ 71,44M
$ 18,10K
49
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0,07026
+%0,47
-%0,01
-%4,39
$ 70,37M
$ 811,56K
50
would
would
WOULD
$ 0,06998
-%0,30
-%0,04
-%7,43
$ 69,95M
$ 93,81K

الأسئلة الشائعة

ما الذي يُعرّف ال Memecoin في سوق العملات الرقمية؟
ال Memecoin هي عملة رقمية مشفرة عالية المضاربة تنشأ من نكات الإنترنت أو ثقافة البوب أو اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. وتتميز عملات الميمكوين في المقام الأول بمجتمعات التجزئة الشغوفة بدلاً من الابتكارات التكنولوجية الأساسية.
لماذا تواجه عملات Memecoins تقلبات شديدة في الأسعار؟
تشهد عملات Memecoin تقلبًا شديدًا في الأسعار لأن تقييمات Memecoin مدفوعة بشكل حصري تقريبًا بالضجيج الذي تثيره وسائل التواصل الاجتماعي ومعنويات المستثمرين الأفراد وزخم التداول المضاربي بدلاً من المنفعة الأساسية أو أرباح الشركات.
كيف تؤثر مشاركة المجتمع عبر الإنترنت على أسعار Memecoin؟
تخلق المشاركة المجتمعية القوية عبر الإنترنت ظواهر تسويقية فيروسية وضغوط شراء هائلة. بالنسبة لعُملات Memecoins، غالبًا ما تُعتبر مشاعر المجتمع أقوى مؤشر أساسي على الارتفاعات المحتملة للأسعار على المدى القصير.
هل لدى عملات Memecoins حد أقصى للعرض من العملات الرمزية أو آليات الحرق؟
تختلف الرموز الرمزية بشكل كبير. فبعض عملات الميمكوين تطبق حداً أقصى ثابتاً للعرض وآليات حرق انكماشية قوية، في حين أن البعض الآخر، مثل Dogecoin، يمتلك عرضاً لا نهائياً من العملات الرمزية مع معدل إصدار سنوي ثابت.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع ميمي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.