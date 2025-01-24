سعر REGENT (REGENT)
سعر REGENT (REGENT) المباشر لليوم هو USD 0.01333308. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.44M. يتم تحديث سعر REGENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق REGENT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.34M
- تغيير سعر REGENT خلال اليوم هو +437.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 979.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر REGENT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر REGENT.
خلال اليوم، كان سعر REGENT مقابل USD هو $ +0.01085317 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر REGENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر REGENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر REGENT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01085317
|+437.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر REGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+102.33%
+437.64%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 REGENT إلى AUD
A$0.0210662664
|1 REGENT إلى GBP
￡0.010666464
|1 REGENT إلى EUR
€0.012666426
|1 REGENT إلى USD
$0.01333308
|1 REGENT إلى MYR
RM0.0585322212
|1 REGENT إلى TRY
₺0.475990956
|1 REGENT إلى JPY
¥2.0722272936
|1 REGENT إلى RUB
₽1.3315746996
|1 REGENT إلى INR
₹1.1498448192
|1 REGENT إلى IDR
Rp215.0496473124
|1 REGENT إلى PHP
₱0.7785185412
|1 REGENT إلى EGP
￡E.0.6705205932
|1 REGENT إلى BRL
R$0.0789318336
|1 REGENT إلى CAD
C$0.0190663044
|1 REGENT إلى BDT
৳1.623969144
|1 REGENT إلى NGN
₦20.735606016
|1 REGENT إلى UAH
₴0.5591893752
|1 REGENT إلى VES
Bs0.74665248
|1 REGENT إلى PKR
Rs3.7117961412
|1 REGENT إلى KZT
₸6.9334682616
|1 REGENT إلى THB
฿0.4498581192
|1 REGENT إلى TWD
NT$0.435325062
|1 REGENT إلى CHF
Fr0.011999772
|1 REGENT إلى HKD
HK$0.1037313624
|1 REGENT إلى MAD
.د.م0.1330641384