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سعر REGENT (REGENT) المباشر لليوم هو USD 0.01333308 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.44M . يتم تحديث سعر REGENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق REGENT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.34M - تغيير سعر REGENT خلال اليوم هو +437.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 979.97M

أداء سعر REGENT (REGENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر REGENT مقابل USD هو $ +0.01085317 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر REGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر REGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر REGENT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01085317 +437.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر REGENT (REGENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر REGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00228298$ 0.00228298 $ 0.00228298 24 ساعة مرتفع $ 0.00986094$ 0.00986094 $ 0.00986094 عالية طوال الوقت $ 0.00986094$ 0.00986094 $ 0.00986094 تغير السعر (1 ساعة) +102.33% تغير السعر (1يوم) +437.64% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق REGENT (REGENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: