سعر Myria اليوم

السعر المباشر لمشروع Myria (MYRIA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MYRIA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MYRIA.

يحتل Myria حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 530,143، مع عرض متداول قدره 28.29B MYRIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MYRIA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01667821، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MYRIA بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+19.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Myria (MYRIA)

القيمة السوقية $ 530.14K$ 530.14K $ 530.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 547.18K$ 547.18K $ 547.18K إمداد دورة التداول 28.29B 28.29B 28.29B إجمالي العرض 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Myria هي $ 530.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MYRIA يبلغ 28.29B، مع إجمالي عرض 50000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 547.18K.