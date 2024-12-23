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سعر Ondo US Dollar Yield (USDY) المباشر لليوم هو USD 1.071 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 449.74M . يتم تحديث سعر USDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ondo US Dollar Yield الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 505.86K - تغيير سعر Ondo US Dollar Yield خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 419.68M

أداء سعر Ondo US Dollar Yield (USDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ondo US Dollar Yield مقابل USD هو $ +0.00083361 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ondo US Dollar Yield مقابل USD هو $ +0.0045758475 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ondo US Dollar Yield مقابل USD هو $ +0.0103400766 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ondo US Dollar Yield مقابل USD هو $ +0.016985077787038 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00083361 +0.08% 30 يوم $ +0.0045758475 +0.43% 60 يوم $ +0.0103400766 +0.97% 90 يوم $ +0.016985077787038 +1.61%

تحليل سعر Ondo US Dollar Yield (USDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ondo US Dollar Yield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 24 ساعة مرتفع $ 1.075$ 1.075 $ 1.075 عالية طوال الوقت $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.77%

معلومات سوق Ondo US Dollar Yield (USDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: