سعر Ondo US Dollar Yield (USDY)
سعر Ondo US Dollar Yield (USDY) المباشر لليوم هو USD 1.071. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 449.74M. يتم تحديث سعر USDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ondo US Dollar Yield الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 505.86K
- تغيير سعر Ondo US Dollar Yield خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 419.68M
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خلال اليوم، كان سعر Ondo US Dollar Yield مقابل USD هو $ +0.00083361 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ondo US Dollar Yield مقابل USD هو $ +0.0045758475 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ondo US Dollar Yield مقابل USD هو $ +0.0103400766 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ondo US Dollar Yield مقابل USD هو $ +0.016985077787038 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00083361
|+0.08%
|30 يوم
|$ +0.0045758475
|+0.43%
|60 يوم
|$ +0.0103400766
|+0.97%
|90 يوم
|$ +0.016985077787038
|+1.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ondo US Dollar Yield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+0.08%
+0.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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