سعر Sora Oracle اليوم

السعر المباشر لمشروع Sora Oracle (SORA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SORA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SORA.

يحتل Sora Oracle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,248، مع عرض متداول قدره 1.00B SORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SORA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01004746، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SORA بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و-0.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sora Oracle (SORA)

القيمة السوقية $ 35.25K$ 35.25K $ 35.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.25K$ 35.25K $ 35.25K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sora Oracle هي $ 35.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SORA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.25K.