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أعلى الائتمان الخاص المُرمّز التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع الائتمان الخاص المُرمّز. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1,006
0,00%
--
-1,47%
$ 21,54B
$ 134,54M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة الائتمان الخاص المُرمّز ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
الائتمان الخاص المُرمّز تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $21.54B.
ما هو التوكن الائتمان الخاص المُرمّز الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين الائتمان الخاص المُرمّز التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر FIGR_HELOC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة الائتمان الخاص المُرمّز الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 الائتمان الخاص المُرمّز التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة الائتمان الخاص المُرمّز الشائعة FIGR_HELOC. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة الائتمان الخاص المُرمّز ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة الائتمان الخاص المُرمّز حوالي $21.54B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع الائتمان الخاص المُرمّز ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.