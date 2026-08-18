سعر Sidus اليوم

السعر المباشر لمشروع Sidus (SIDUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SIDUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SIDUS.

يحتل Sidus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 63,191، مع عرض متداول قدره 18.88B SIDUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SIDUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.193233، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SIDUS بمقدار +0.49% خلال الساعة الماضية و-9.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sidus (SIDUS)

القيمة السوقية $ 63.19K$ 63.19K $ 63.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.19K$ 63.19K $ 63.19K إمداد دورة التداول 18.88B 18.88B 18.88B إجمالي العرض 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716

القيمة السوقية الحالية لـ Sidus هي $ 63.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIDUS يبلغ 18.88B، مع إجمالي عرض 18877204651.91716. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.19K.