سعر Evan (EVAN)
سعر Evan (EVAN) المباشر لليوم هو USD 0.03077057. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.87M. يتم تحديث سعر EVAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Evan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23M
- تغيير سعر Evan خلال اليوم هو -26.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر Evan مقابل USD هو $ -0.011056730210097968 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Evan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Evan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Evan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.011056730210097968
|-26.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Evan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.21%
-26.43%
-49.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.
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