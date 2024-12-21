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سعر Evan (EVAN) المباشر لليوم هو USD 0.03077057 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.87M . يتم تحديث سعر EVAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Evan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23M - تغيير سعر Evan خلال اليوم هو -26.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر Evan (EVAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Evan مقابل USD هو $ -0.011056730210097968 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Evan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Evan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Evan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.011056730210097968 -26.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Evan (EVAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Evan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0294896$ 0.0294896 $ 0.0294896 24 ساعة مرتفع $ 0.04194626$ 0.04194626 $ 0.04194626 عالية طوال الوقت $ 0.084693$ 0.084693 $ 0.084693 تغير السعر (1 ساعة) -4.21% تغير السعر (1يوم) -26.43% تغير السعر (7 أيام) -49.08%

معلومات سوق Evan (EVAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: