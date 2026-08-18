سعر SafeMoon اليوم

السعر المباشر لمشروع SafeMoon (SFM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SFM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SFM.

يحتل SafeMoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 358,545، مع عرض متداول قدره 614.01B SFM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SFM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00338272، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SFM بمقدار +0.52% خلال الساعة الماضية و+158.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SafeMoon (SFM)

القيمة السوقية $ 358.55K$ 358.55K $ 358.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 358.55K$ 358.55K $ 358.55K إمداد دورة التداول 614.01B 614.01B 614.01B إجمالي العرض 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79

القيمة السوقية الحالية لـ SafeMoon هي $ 358.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SFM يبلغ 614.01B، مع إجمالي عرض 614007140465.79. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 358.55K.