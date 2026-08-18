سعر Quanto اليوم

السعر المباشر لمشروع Quanto (QTO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QTO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل QTO.

يحتل Quanto حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,062، مع عرض متداول قدره 963.59M QTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QTO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.066958، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك QTO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Quanto (QTO)

القيمة السوقية $ 44.06K$ 44.06K $ 44.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.06K$ 44.06K $ 44.06K إمداد دورة التداول 963.59M 963.59M 963.59M إجمالي العرض 963,592,510.141312 963,592,510.141312 963,592,510.141312

القيمة السوقية الحالية لـ Quanto هي $ 44.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QTO يبلغ 963.59M، مع إجمالي عرض 963592510.141312. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.06K.