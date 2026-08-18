سعر SVM Claw اليوم

السعر المباشر لمشروع SVM Claw (SVM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SVM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SVM.

يحتل SVM Claw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,877، مع عرض متداول قدره 1.00B SVM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SVM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SVM بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-27.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SVM Claw (SVM)

القيمة السوقية $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SVM Claw هي $ 26.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SVM يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.88K.