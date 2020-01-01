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أعلى عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 473.06M
$ 27.70M
3
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 160.99M
$ 7.29M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1596
-0.03%
+0.26%
+0.47%
$ 57.56M
$ 6.88K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 30.81M
$ 688.36K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4203
0.00%
+0.26%
0.00%
$ 8.97M
$ 3.68K
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5562
-2.34%
+1.46%
-16.72%
$ 6.61M
$ 88.71
8
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.997363
+0.07%
+0.00%
+0.07%
$ 5.72M
$ 2.46M
9
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
+0.00%
+0.88%
$ 5.27M
$ 869.42K
10
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
0.00%
--
+0.87%
$ 497.35K
$ 17.69K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 10 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $75.60B.
ما هو التوكن عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر EURR أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 10 عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA الشائعة USDC, EURC, EURCV. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA حوالي $75.60B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع عملة مستقرة متوافقة مع معايير MiCA ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.