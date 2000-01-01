تُركز بروتوكولات الأصول العالمية الحقيقية (RWA) على ترميز الأصول المالية المادية أو التقليدية - مثل العقارات والسندات والائتمان الخاص - على سلسلة الكتل. من خلال الربط بين التمويل التقليدي (TradFi) مع DeFi، فإنها تفتح السيولة العالمية وتتيح الملكية الجزئية للأصول خارج السلسلة. يُنظر إلى هذا القطاع على نطاق واسع على أنه محفز حاسم لجلب رأس المال المؤسسي والعائد في العالم الحقيقي إلى النظام البيئي للعملات الرقمية.

نظرًا لأن العملات الرقمية المشفرة RWA مدعومة بأصول مالية تقليدية، فمن المرجح جدًا أن يتم تصنيفها كأوراق مالية، مما يتطلب الامتثال الصارم للقوانين التقليدية الخاصة ب "اعرف عميلك" / مكافحة غسيل الأموال والرقابة التنظيمية الشديدة.

تولد الرموز المميزة ل RWA عائدًا عن طريق تمرير التدفقات النقدية الأساسية للأصل المادي - مثل الفائدة من السندات الحكومية أو دخل الإيجار من العقارات - مباشرة إلى حاملي الرموز المميزة عبر العقود الذكية.

المستثمرون المؤسسيون هم المحفز الرئيسي لقطاع RWA، حيث يستخدمون الترميز لتحسين كفاءة رأس المال، وتقليل أوقات التسوية، وجلب تريليونات الدولارات من الأصول التقليدية إلى السلسلة.

تعتمد بروتوكولات RWA على مزيج من العقود الذكية للتتبع الرقمي والصناديق الاستئمانية الملزمة قانونًا خارج السلسلة أو المركبات ذات الأغراض الخاصة (SPVs) لضمان أن الرمز الرقمي يمثل بدقة الملكية القانونية للأصل المادي.

ما هي أكثر أنواع الأصول العالمية الحقيقية (RWA) شيوعًا التي يتم تداولها على سلاسل الكتل؟

يؤدي ترميز الأصول المادية إلى الربط بين التمويل التقليدي (TradFi) و DeFi، مما يضخ سيولة خارجية ضخمة في سوق العملات الرقمية ويوفر للمستثمرين في البلوكشين فرصًا مستقرة وذات عائد حقيقي.

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