تُركز بروتوكولات الأصول العالمية الحقيقية (RWA) على ترميز الأصول المالية المادية أو التقليدية - مثل العقارات والسندات والائتمان الخاص - على سلسلة الكتل. من خلال الربط بين التمويل التقليدي (TradFi) مع DeFi، فإنها تفتح السيولة العالمية وتتيح الملكية الجزئية للأصول خارج السلسلة. يُنظر إلى هذا القطاع على نطاق واسع على أنه محفز حاسم لجلب رأس المال المؤسسي والعائد في العالم الحقيقي إلى النظام البيئي للعملات الرقمية.
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