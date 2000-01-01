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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أكبر الأصول العالمية الحقيقية (RWA) من حيث القيمة السوقية

تُركز بروتوكولات الأصول العالمية الحقيقية (RWA) على ترميز الأصول المالية المادية أو التقليدية - مثل العقارات والسندات والائتمان الخاص - على سلسلة الكتل. من خلال الربط بين التمويل التقليدي (TradFi) مع DeFi، فإنها تفتح السيولة العالمية وتتيح الملكية الجزئية للأصول خارج السلسلة. يُنظر إلى هذا القطاع على نطاق واسع على أنه محفز حاسم لجلب رأس المال المؤسسي والعائد في العالم الحقيقي إلى النظام البيئي للعملات الرقمية.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.006
0.00%
--
-1.47%
$ 21.54B
$ 134.54M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.538
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
3
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1583
+0.13%
+0.19%
-1.56%
$ 5.34B
$ 1.43M
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
5
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
6
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,383.3
+0.06%
+0.86%
+1.04%
$ 2.70B
$ 130.13
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 2.47M
8
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,396.91
+0.08%
+0.79%
+0.97%
$ 2.02B
$ 648.04
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33418
-0.40%
+1.01%
+0.07%
$ 1.63B
$ 1.24M
10
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 967.34M
--
11
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 957.45M
--
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.49M
--
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.0787
-0.10%
-0.25%
-1.99%
$ 702.16M
$ 1.11M
14
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.86M
--
15
Quant
Quant
QNT
$ 57.3
+0.14%
+0.10%
+0.10%
$ 691.89M
$ 658.83
16
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999689
+0.04%
0.00%
-0.03%
$ 679.71M
$ 20.54M
17
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02701
+0.07%
-0.07%
+0.60%
$ 554.63M
$ 2.70M
18
Injective
Injective
INJ
$ 4.124
+0.02%
+0.37%
-7.72%
$ 412.28M
$ 223.88K
19
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00726054
+0.15%
-0.02%
-13.64%
$ 410.84M
$ 3.63K
20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 141.75
0.00%
+0.01%
+0.70%
$ 338.23M
$ 45.09K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3017
+0.03%
-1.92%
-2.80%
$ 277.36M
$ 774.85K
22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 266.49M
$ 1.37M
23
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
24
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.1672
+0.12%
+1.44%
+12.37%
$ 198.58M
$ 510.51K
25
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.31M
--
26
$ 779.43
+0.02%
-0.38%
+0.58%
$ 168.78M
$ 86.18
27
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
28
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016
-0.01%
+1.79%
-1.07%
$ 159.98M
$ 121.26M
29
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.614
+1.07%
-2.84%
-2.43%
$ 157.58M
$ 38.48K
30
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.72
+0.95%
+0.04%
-0.27%
$ 151.65M
$ 77.78K
31
$ 226.17
-0.13%
+0.20%
+3.65%
$ 147.86M
$ 527.92
32
$ 75.36
+0.99%
+4.00%
+6.04%
$ 146.54M
$ 1.02K
33
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.24M
--
34
$ 96.72
-0.29%
+0.30%
+2.81%
$ 141.75M
$ 613.28
35
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
36
$ 345.27
-0.25%
-1.37%
-0.07%
$ 133.07M
$ 168.45
37
$ 340.23
-0.26%
-1.09%
+1.93%
$ 132.18M
$ 232.10
38
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2599
+1.25%
-0.04%
-3.89%
$ 129.70M
$ 378.31K
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,392.52
-0.09%
+0.01%
+0.95%
$ 120.09M
$ 12.76M
40
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.39%
$ 117.90M
$ 20.78K
41
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
42
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
43
$ 75.1
+0.72%
+3.77%
+5.85%
$ 106.09M
$ 1.01K
44
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
45
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,029.92
+0.19%
+0.00%
+0.27%
$ 103.30M
--
46
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07471
+0.19%
+2.37%
+1.51%
$ 102.65M
$ 3.09M
47
SOON
SOON
SOON
$ 0.1975
-0.25%
+3.73%
-9.56%
$ 101.73M
$ 547.70K
48
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,109.35
+0.03%
0.00%
+0.33%
$ 95.38M
--
49
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1574
+0.38%
+1.22%
+0.83%
$ 90.90M
$ 406.51K
50
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+0.27%
$ 85.08M
$ 3.69

الأسئلة الشائعة

ماذا تعني الأصول العالمية الحقيقية (RWA) في صناعة البلوكتشين؟
تشير الأصول العالمية الحقيقية (RWA) إلى عملية ترميز الأصول المالية المادية التقليدية - مثل العقارات أو السندات الحكومية أو الائتمان الخاص - وإدخالها في سلسلة الكتل كرموز رقمية.
كيف يفيد ترميز الأصول المادية نظام التمويل اللامركزي (DeFi)؟
يؤدي ترميز الأصول المادية إلى الربط بين التمويل التقليدي (TradFi) و DeFi، مما يضخ سيولة خارجية ضخمة في سوق العملات الرقمية ويوفر للمستثمرين في البلوكشين فرصًا مستقرة وذات عائد حقيقي.
ما هي أكثر أنواع الأصول العالمية الحقيقية (RWA) شيوعًا التي يتم تداولها على سلاسل الكتل؟
تشمل الأصول العالمية الحقيقية المرمزة الأكثر شيوعًا (RWA) سندات خزانة الولايات المتحدة، والعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية، ورموز الملكية الجزئية العقارية، والائتمان المرمز للشركات الخاصة.
كيف تضمن بروتوكولات RWA الملكية القانونية للأصول المادية الرمزية؟
تعتمد بروتوكولات RWA على مزيج من العقود الذكية للتتبع الرقمي والصناديق الاستئمانية الملزمة قانونًا خارج السلسلة أو المركبات ذات الأغراض الخاصة (SPVs) لضمان أن الرمز الرقمي يمثل بدقة الملكية القانونية للأصل المادي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع الأصول الحقيقية في العالم (RWA) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.