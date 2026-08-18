سعر Rally اليوم

السعر المباشر لمشروع Rally (RLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RLY.

يحتل Rally حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 160,960، مع عرض متداول قدره 5.01B RLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.4، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RLY بمقدار -0.27% خلال الساعة الماضية و+2.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rally (RLY)

القيمة السوقية $ 160.96K$ 160.96K $ 160.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 399.12K$ 399.12K $ 399.12K إمداد دورة التداول 5.01B 5.01B 5.01B إجمالي العرض 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rally هي $ 160.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RLY يبلغ 5.01B، مع إجمالي عرض 15000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 399.12K.