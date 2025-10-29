معلومات سعر Figure Heloc (FIGR_HELOC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 24 ساعة منخفض $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 24 ساعة مرتفع $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 عالية طوال الوقت $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 أدنى سعر $ 0.190997$ 0.190997 $ 0.190997 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -24.26% تغير السعر (7 أيام) +1.00% تغير السعر (7 أيام) +1.00%

سعر Figure Heloc (FIGR_HELOC) في الوقت الحقيقي هو $1.031. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FIGR_HELOC بين أدنى سعر $ 1.029 وأعلى سعر $ 1.36، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFIGR_HELOC على الإطلاق هو $ 1.37، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.190997.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FIGR_HELOC 0.00% على مدار الساعة الماضية، -24.26% على مدار 24 ساعة، و +1.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Figure Heloc (FIGR_HELOC)

القيمة السوقية $ 13.71B$ 13.71B $ 13.71B الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.71B$ 13.71B $ 13.71B إمداد دورة التداول 13.30B 13.30B 13.30B إجمالي العرض 13,301,972,371.508 13,301,972,371.508 13,301,972,371.508

القيمة السوقية الحالية لـ Figure Heloc هي $ 13.71B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FIGR_HELOC يبلغ 13.30B، مع إجمالي عرض 13301972371.508. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.71B.