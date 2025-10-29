سعر Figure Heloc المباشر اليوم هو 1.031 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FIGR_HELOC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FIGR_HELOC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Figure Heloc المباشر اليوم هو 1.031 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FIGR_HELOC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FIGR_HELOC بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$1.031
-24.20%1D
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:25:09 (UTC+8)

معلومات سعر Figure Heloc (FIGR_HELOC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.029
24 ساعة منخفض
$ 1.36
24 ساعة مرتفع

$ 1.029
$ 1.36
$ 1.37
$ 0.190997
0.00%

-24.26%

+1.00%

+1.00%

سعر Figure Heloc (FIGR_HELOC) في الوقت الحقيقي هو $1.031. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FIGR_HELOC بين أدنى سعر $ 1.029 وأعلى سعر $ 1.36، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFIGR_HELOC على الإطلاق هو $ 1.37، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.190997.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FIGR_HELOC 0.00% على مدار الساعة الماضية، -24.26% على مدار 24 ساعة، و +1.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$ 13.71B
--
$ 13.71B
13.30B
13,301,972,371.508
القيمة السوقية الحالية لـ Figure Heloc هي $ 13.71B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FIGR_HELOC يبلغ 13.30B، مع إجمالي عرض 13301972371.508. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.71B.

سجل سعر Figure Heloc (FIGR_HELOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Figure Heloc مقابل USD هو $ -0.3303104 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Figure Heloc مقابل USD هو $ +0.0316863416 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Figure Heloc مقابل USD هو $ -0.0248450380 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Figure Heloc مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.3303104-24.26%
30 يوم$ +0.0316863416+3.07%
60 يوم$ -0.0248450380-2.40%
90 يوم$ 0--

ما هو Figure Heloc ( FIGR_HELOC )

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Figure Heloc (USD)

كم ستكون قيمة Figure Heloc (FIGR_HELOC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Figure Heloc (FIGR_HELOC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Figure Heloc.

تحقق الآن من توقعات سعر Figure Heloc!

عملة FIGR_HELOC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Figure Heloc (FIGR_HELOC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Figure Heloc (FIGR_HELOC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FIGR_HELOC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Figure Heloc (FIGR_HELOC)

كم يساوي Figure Heloc (FIGR_HELOC) اليوم؟
سعر FIGR_HELOC المباشر في USD هو USD 1.031، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FIGR_HELOC إلى USD الحالي؟
سعر FIGR_HELOC إلى USD الحالي هو $ 1.031. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Figure Heloc ؟
القيمة السوقية لعملة FIGR_HELOC هي $ 13.71B USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FIGR_HELOC؟
العرض المتداول لتوكن FIGR_HELOC هو 13.30B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FIGR_HELOC؟
حقق FIGR_HELOC سعرًا قياسيًا قدره 1.37 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FIGR_HELOC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.190997 FIGR_HELOC.
ما هو حجم تداول FIGR_HELOC؟
حجم تداول FIGR_HELOC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FIGR_HELOC هذا العام؟
قد يرتفع FIGR_HELOC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FIGR_HELOC لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Figure Heloc (FIGR_HELOC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

