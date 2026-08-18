سعر ICPanda DAO اليوم

السعر المباشر لمشروع ICPanda DAO (PANDA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PANDA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PANDA.

يحتل ICPanda DAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 443,767، مع عرض متداول قدره 814.82M PANDA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PANDA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02442884، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PANDA بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و+1.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.36.

معلومات سوق ICPanda DAO (PANDA)

القيمة السوقية $ 443.77K$ 443.77K $ 443.77K الحجم (24 ساعة) $ 59.36$ 59.36 $ 59.36 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 563.58K$ 563.58K $ 563.58K إمداد دورة التداول 814.82M 814.82M 814.82M إجمالي العرض 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0

القيمة السوقية الحالية لـ ICPanda DAO هي $ 443.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.36. العرض المتداول لـ PANDA يبلغ 814.82M، مع إجمالي عرض 1034818195.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 563.58K.