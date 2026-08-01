سعر FIO Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع FIO Protocol (FIO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FIO.

يحتل FIO Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 260,688، مع عرض متداول قدره 923.23M FIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.560433، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FIO بمقدار -3.71% خلال الساعة الماضية و-0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.18K.

معلومات سوق FIO Protocol (FIO)

القيمة السوقية $ 260.69K$ 260.69K $ 260.69K الحجم (24 ساعة) $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 282.37K$ 282.37K $ 282.37K إمداد دورة التداول 923.23M 923.23M 923.23M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FIO Protocol هي $ 260.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.18K. العرض المتداول لـ FIO يبلغ 923.23M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.37K.