شعار VVS Finance

سعر VVS Finance (VVS)

USD

مخطط سعر VVS Finance (VVS) المباشر

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-1.80%(1D)

سعر VVS Finance (VVS) لليوم

سعر VVS Finance (VVS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.01M. يتم تحديث سعر VVS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VVS Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 636.40K
- تغيير سعر VVS Finance خلال اليوم هو -1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 47.52T

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أداء سعر VVS Finance (VVS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.84%
30 يوم$ 0-22.03%
60 يوم$ 0+85.93%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر VVS Finance (VVS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VVS Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

-1.84%

-13.67%

معلومات سوق VVS Finance (VVS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 189.01M
$ 189.01M$ 189.01M

$ 636.40K
$ 636.40K$ 636.40K

47.52T
47.52T 47.52T

ما هو VVS Finance ( VVS )

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

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المصدر VVS Finance (VVS)

الموقع الرسمي

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عملة VVS إلى العملات المحلية

1 VVS إلى AUD
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1 VVS إلى GBP
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1 VVS إلى EUR
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1 VVS إلى KZT
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HK$--
1 VVS إلى MAD
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