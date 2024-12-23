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سعر VVS Finance (VVS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.01M . يتم تحديث سعر VVS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VVS Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 636.40K - تغيير سعر VVS Finance خلال اليوم هو -1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 47.52T

أداء سعر VVS Finance (VVS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.84% 30 يوم $ 0 -22.03% 60 يوم $ 0 +85.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VVS Finance (VVS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VVS Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) -1.84% تغير السعر (7 أيام) -13.67%

معلومات سوق VVS Finance (VVS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: