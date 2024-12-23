سعر VVS Finance (VVS)
سعر VVS Finance (VVS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.01M. يتم تحديث سعر VVS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VVS Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 636.40K
- تغيير سعر VVS Finance خلال اليوم هو -1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 47.52T
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خلال اليوم، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VVS Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.84%
|30 يوم
|$ 0
|-22.03%
|60 يوم
|$ 0
|+85.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VVS Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
-1.84%
-13.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com
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