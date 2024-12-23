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سعر Rai Reflex Index (RAI) المباشر لليوم هو USD 2.98 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.56M . يتم تحديث سعر RAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rai Reflex Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.59K - تغيير سعر Rai Reflex Index خلال اليوم هو -0.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20M

أداء سعر Rai Reflex Index (RAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rai Reflex Index مقابل USD هو $ -0.017793755516152 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rai Reflex Index مقابل USD هو $ -0.0554163780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rai Reflex Index مقابل USD هو $ -0.0576916080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rai Reflex Index مقابل USD هو $ -0.037027933749314 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.017793755516152 -0.59% 30 يوم $ -0.0554163780 -1.85% 60 يوم $ -0.0576916080 -1.93% 90 يوم $ -0.037027933749314 -1.22%

تحليل سعر Rai Reflex Index (RAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rai Reflex Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 24 ساعة مرتفع $ 3.02$ 3.02 $ 3.02 عالية طوال الوقت $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -0.59% تغير السعر (7 أيام) -1.02%

معلومات سوق Rai Reflex Index (RAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: