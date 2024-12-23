سعر Rai Reflex Index (RAI)
سعر Rai Reflex Index (RAI) المباشر لليوم هو USD 2.98. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.56M. يتم تحديث سعر RAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rai Reflex Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.59K
- تغيير سعر Rai Reflex Index خلال اليوم هو -0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20M
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خلال اليوم، كان سعر Rai Reflex Index مقابل USD هو $ -0.017793755516152 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rai Reflex Index مقابل USD هو $ -0.0554163780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rai Reflex Index مقابل USD هو $ -0.0576916080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rai Reflex Index مقابل USD هو $ -0.037027933749314 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.017793755516152
|-0.59%
|30 يوم
|$ -0.0554163780
|-1.85%
|60 يوم
|$ -0.0576916080
|-1.93%
|90 يوم
|$ -0.037027933749314
|-1.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rai Reflex Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-0.59%
-1.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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