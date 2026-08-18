سعر Oggchain اليوم

السعر المباشر لمشروع Oggchain (OGG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OGG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OGG.

يحتل Oggchain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 121,368، مع عرض متداول قدره 1.10B OGG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OGG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OGG بمقدار +0.60% خلال الساعة الماضية و+47.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.57K.

معلومات سوق Oggchain (OGG)

القيمة السوقية $ 121.37K$ 121.37K $ 121.37K الحجم (24 ساعة) $ 1.57K$ 1.57K $ 1.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 121.37K$ 121.37K $ 121.37K إمداد دورة التداول 1.10B 1.10B 1.10B إجمالي العرض 1,100,994,578.482 1,100,994,578.482 1,100,994,578.482

القيمة السوقية الحالية لـ Oggchain هي $ 121.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.57K. العرض المتداول لـ OGG يبلغ 1.10B، مع إجمالي عرض 1100994578.482. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 121.37K.